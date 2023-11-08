ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шт. ИЗОЛ.ПЛ. 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RA16-237I-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) двойная без заземления и без шторок, с изолирующей пластиковой пластиной предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Тип продукта двойная розетка
[in] номинальный ток 16 А в 250 V переменный ток
Область применения связь
Тип упаковки wholesale
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Поставляемое оборудование insulating plate
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип монтажа открытый
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Профиль кругооборота N/A
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201017851
|10.3
|6.2
|3.4
|см.
|65
|г.
CAR
|3
|—
|112
|шт.
|14690201017858
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7.5
|кг.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|247
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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