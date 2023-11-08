Продукты
RAT-1A3-B
ХИТ О/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия
RAT-1A3-B
RAT-1A3-B

ХИТ О/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RAT-1A3-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (отрытой установки, цвет белый) телевизионная предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок белый
Область применения связь
Tv гнездо одиночная
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Выходной импеданс 75 Ом
Режим фиксации винтами
Входной импеданс 75 Ом
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Стандарты IEC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит токсичных тяжелых металлов да
Не содержит ртути да
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380693726.36.32.2 см. 29г.
CAR
3240шт.1460713806937940.424.228.8 см. 7кг.
P12
47200шт.12080101.4 см. 236кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22.6 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
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Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 250.22 kB
Розетки телевизионные серии Хит
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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