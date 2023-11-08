ХИТ О/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RAT-1A3-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (отрытой установки, цвет белый) телевизионная предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Открытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Цветовой оттенок белый
Область применения связь
Tv гнездо одиночная
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Выходной импеданс 75 Ом
Режим фиксации винтами
Входной импеданс 75 Ом
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Тип монтажа открытый
Условия эксплуатации
Стандарты IEC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Регламент rohs китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит токсичных тяжелых металлов да
Не содержит ртути да
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138069372
|6.3
|6.3
|2.2
|см.
|29
|г.
CAR
|3
|—
|240
|шт.
|14607138069379
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7
|кг.
P12
|4
|—
|7200
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|236
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22.6 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Формат PDF
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Техническая документация Розетки телевизионные серии ХитРозетки телевизионные серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 250.22 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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