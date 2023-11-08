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RAT-1S3-B
ХИТ С/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия
RAT-1S3-B
RAT-1S3-B

ХИТ С/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RAT-1S3-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) телевизионная предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Область применения связь
Цветовой оттенок Белый
Tv гнездо одиночная
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Входной импеданс 75 Ом
Монтаж устройства утопленный
Выходной импеданс 75 Ом
Режим фиксации винтами
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты IEC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4607138069396882.5 см. 51г.
CAR
3120шт.1460713806939340.424.228.8 см. 6.3кг.
P12
43600шт.12080101.4 см. 212кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 24.1 мм
Высота 80.5 мм
Ширина 80.5 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
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Техническая документация Розетки телевизионные серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 250.22 kB
Розетки телевизионные серии Хит
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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