ХИТ С/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ С/У РОЗЕТКА телевизионная, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RAT-1S3-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) телевизионная предназначена для подключения телевизионного кабеля к сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Область применения связь
Цветовой оттенок Белый
Tv гнездо одиночная
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта ТВ розетка
Дополнительные характеристики
Входной импеданс 75 Ом
Монтаж устройства утопленный
Выходной импеданс 75 Ом
Режим фиксации винтами
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты IEC
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138069396
|8
|8
|2.5
|см.
|51
|г.
CAR
|3
|—
|120
|шт.
|14607138069393
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.3
|кг.
P12
|4
|—
|3600
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|212
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 24.1 мм
Высота 80.5 мм
Ширина 80.5 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии ХитРозетки телевизионные серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 250.22 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик