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RS16-230-B
ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-230-B

ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RS16-230-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) двойная без заземления со шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип упаковки wholesale
Тип крышки со шторками
Цветовой оттенок Белый
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Тип монтажа утопленный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.360648098170811.37.653.8 см. 70г.
CAR
380шт.4360648098170640.424.228.8 см. 5.886кг.
P12
42400шт.12080101.4 см. 195кг.
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Размер 21.8 MB
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Техническая документация Розетки скрытой установки серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 239.45 kB
Розетки скрытой установки серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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