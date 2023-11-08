ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) двойная без заземления со шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Сделано в России.