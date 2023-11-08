ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная без заземления без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RS16-235-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) двойная без заземления и без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 10 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Область применения связь
Тип упаковки wholesale
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта двойная розетка
Стандартное описание розетки без заземляющего контакта
Дополнительные характеристики
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Тип монтажа утопленный
Тип покрытия глянцевое
Режим фиксации винтами
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201017448
|11.3
|7.65
|3.8
|см.
|69
|г.
CAR
|3
|—
|80
|шт.
|14690201017445
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.4
|кг.
P12
|4
|—
|2400
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|193
|кг.
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Формат PDF
Размер 239.45 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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