ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗОЛ.ПЛ.6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЗОЛ.ПЛ.6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: VA16-131I-B
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) с изолирующей пластиковой пластиной предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта выключатель
Дополнительные характеристики
Описание полюсов 1P
Тип монтажа утопленный
Тип контактов 1 Н.О.
Номинальный ток 6 A в 250 В Переменный ток
Материал пластик
Условия эксплуатации
Сертификаты ГОСТ Р
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138067125
|6.4
|6.4
|3.45
|см.
|52
|г.
CAR
|3
|—
|156
|шт.
|14607138067122
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|8.4
|кг.
P12
|4
|—
|4680
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|271
|кг.
Документы
Фильтры
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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