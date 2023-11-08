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VA56-232-B
ХИТ О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VA56-232-B
VA56-232-B

ХИТ О/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: VA56-232-B
Линейка Hit

Выключатель двухклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) РОНДО (открытой установки, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Комплектация изделия изделие в сборе
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Тип продукта выключатель
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель
Описание полюсов 1P
Материал термопласт
Тип контактов 2 Н.О.
Монтаж устройства открытый
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503333776.46.43.3 см. 49г.
CAR
3168шт.2460705033337140.424.228.8 см. 8.2кг.
P12
45040шт.12080101.4 см. 274кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
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Техническая документация Выключатели открытого типа серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 218.18 kB
Выключатели открытого типа серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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