ХИТ С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) с подсветкой предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Подсветка делает выключатель легко находимым в отсутствие освещения. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.