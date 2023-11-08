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VS16-135-B
ХИТ С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VS16-135-B

ХИТ С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: VS16-135-B
Линейка Hit

Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) с подсветкой предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Подсветка делает выключатель легко находимым в отсутствие освещения. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта Выключатель с индикацией
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы 1.5-1.5 мм² жесткий кабель винтовые зажимы 1.5-1.5 мм² гибкий кабель
Номинальный ток 6 A в 250 В Переменный ток
Режим фиксации винтами лапками
Тип контактов 1 Н.О.
Материал термопласт
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380693658.058.053.29 см. 68г.
CAR
396шт.1460713806936240.424.228.8 см. 6.7кг.
P12
42880шт.12080101.4 см. 230кг.
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Дата документа: 08/11/2023
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Размер 21.8 MB
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Техническая документация Выключатели скрытого типа серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 220.72 kB
Выключатели скрытого типа серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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