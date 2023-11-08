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VS56-234-B
ХИТ С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VS56-234-B

ХИТ С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: VS56-234-B
Линейка Hit

Выключатель двухклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) РОНДО (скрытой установки, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Тип продукта выключатель нагрузки
Описание полюсов 1P
Тип контактов 2 Н.О.
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевая
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель
Функция переключения 2-канальный
Комплектация изделия механизм в сборе
Цветовой оттенок белый
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503333918.128.123.35 см. 71г.
CAR
396шт.2460705033339540.424.228.8 см. 6.9кг.
P12
42880шт.12080101.4 см. 239кг.
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Размер 21.8 MB
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Техническая документация Выключатели скрытого типа серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 220.72 kB
Выключатели скрытого типа серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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