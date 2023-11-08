ХИТ С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ С/У 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: VS56-234-B
Выключатель двухклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) РОНДО (скрытой установки, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Тип продукта выключатель нагрузки
Описание полюсов 1P
Тип контактов 2 Н.О.
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевая
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель
Функция переключения 2-канальный
Комплектация изделия механизм в сборе
Цветовой оттенок белый
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333391
|8.12
|8.12
|3.35
|см.
|71
|г.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|24607050333395
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.9
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|239
|кг.
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Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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