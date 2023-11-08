Продукты
RA10-131-B
ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA10-131-B
RA10-131-B
RA10-131-B

ХИТ О/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RA10-131-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) без заземления и без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 10 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 10 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Область применения питание напряжения
[in] номинальный ток 10 А в 250 V переменный ток
Серия HIT
Тип продукта 1 розетка
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтом
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Комплектация изделия механизм в сборе
Цветовой оттенок белый
Соединения – клеммы винтовой зажим жесткий кабель
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503334216.46.43 см. 41г.
CAR
3168шт.2460705033342540.424.228.8 см. 6.72кг.
P12
45040шт.12080101.4 см. 234кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 29.4 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки открытой установки серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 260.1 kB
Розетки открытой установки серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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