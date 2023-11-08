ХИТ С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ С/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: VS16-133-B
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Комплектация изделия изделие в сборе
Тип продукта кнопка
Цветовой оттенок Белый
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Монтаж устройства утопленный
Тип покрытия глянцевое
Тип контактов 1 Н.О.
Описание полюсов 1P
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Степень защиты ip IP20
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333384
|8.12
|8.12
|3.35
|см.
|66
|г.
CAR
|3
|—
|96
|шт.
|24607050333388
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6.3
|кг.
P12
|4
|—
|2880
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|224
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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