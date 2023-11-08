ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: VA16-137-B
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) с подсветкой предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Подсветка делает выключатель легко находимым в отсутствие освещения. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип покрытия глянцевая
Тип продукта Выключатель с индикацией
Степень защиты ip IP20
Описание полюсов 1P
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Материал пластик
Тип контактов 1 Н.О.
Номинальный ток 6 A в 250 V переменный ток
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138069341
|6.3
|6.3
|3.21
|см.
|45
|г.
CAR
|3
|—
|168
|шт.
|14607138069348
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7.6
|кг.
P12
|4
|—
|5040
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|254
|кг.
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Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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