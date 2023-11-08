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VA16-137-B
ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
VA16-137-B
VA16-137-B

ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ с подсветкой 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: VA16-137-B
Линейка Hit

Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) с подсветкой предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Подсветка делает выключатель легко находимым в отсутствие освещения. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип покрытия глянцевая
Тип продукта Выключатель с индикацией
Степень защиты ip IP20
Описание полюсов 1P
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Материал пластик
Тип контактов 1 Н.О.
Номинальный ток 6 A в 250 V переменный ток
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380693416.36.33.21 см. 45г.
CAR
3168шт.1460713806934840.424.228.8 см. 7.6кг.
P12
45040шт.12080101.4 см. 254кг.
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
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Техническая документация Выключатели открытого типа серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 218.18 kB
Выключатели открытого типа серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00035_20
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