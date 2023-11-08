ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У 1-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 6А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: VA16-131-B
Выключатель одноклавишный Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) предназначен для сетей до 250 В, на ток до 6 А. - Выключатель изготовлен из ABS-пластика, прост в установке, прочен и надежен в применении. - Двухклавишный выключатель позволяет управлять двумя источниками света с одной точки. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001590 Выключатель / Переключатель
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Тип включения/управления Клавиша/кнопка
Основные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Описание полюсов 1P
Тип покрытия глянцевая
Цветовой оттенок белый
Степень защиты ip IP20
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Соединения – клеммы винтовые зажимы жесткий кабель винтовые зажимы гибкий кабель
Функция переключения на 1 направление
Тип монтажа открытый
Материал термопласт
Условия эксплуатации
Стандарты ГОСТ Р 51324.1:2005
Сертификаты ГОСТ Р
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Директива ec rohs Соответствует
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333360
|6.4
|6.4
|3.3
|см.
|45
|г.
P12
|4
|—
|5040
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|254
|кг.
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Срок действия: 25/03/2020 - 25/03/2025
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