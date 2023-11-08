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RS16-236-B
ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS16-236-B
RS16-236-B

ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RS16-236-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) двойная с заземлением без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип продукта двойная розетка
Область применения связь
Цветовой оттенок Белый
Тип упаковки wholesale
Тип крышки без шторок
Дополнительные характеристики
Соединения – клеммы винтовые зажимы
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Режим фиксации винтами
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020101745511.37.654.8 см. 87г.
CAR
368шт.14690201017452304030 см. 6.7кг.
P12
41632шт.12080105 см. 170кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки скрытой установки серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 239.45 kB
Розетки скрытой установки серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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