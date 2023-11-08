ХИТ О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) телефонная с разъёмом RJ11 предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.