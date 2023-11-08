Продукты
RT-4A3-B
ХИТ О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия
RT-4A3-B
RT-4A3-B

ХИТ О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RT-4A3-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) телефонная с разъёмом RJ11 предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9010
Способ подключения Разъем под прокол
Основные характеристики
Тип соединителя RJ11
Тип продукта телефонная розетка
Режим фиксации винтами
Цветовой оттенок Белый
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
[in] номинальный ток 1 А
Сопротивление изоляции 500 MOhm
Калибр awg AWG 26...AWG 24
Номинальное напряжение 150 В
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380694026.36.32.2 см. 29г.
CAR
3240шт.1460713806940940.424.228.8 см. 7кг.
P12
47200шт.12080101.4 см. 236кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22.6 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телефонные серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 198.38 kB
Розетки телефонные серии Хит
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик