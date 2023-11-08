ХИТ О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ О/У РОЗЕТКА телефонная RJ11, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RT-4A3-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) телефонная с разъёмом RJ11 предназначена для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации В сборе с корпусом
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9010
Способ подключения Разъем под прокол
Основные характеристики
Тип соединителя RJ11
Тип продукта телефонная розетка
Режим фиксации винтами
Цветовой оттенок Белый
Область применения связь
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
[in] номинальный ток 1 А
Сопротивление изоляции 500 MOhm
Калибр awg AWG 26...AWG 24
Номинальное напряжение 150 В
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138069402
|6.3
|6.3
|2.2
|см.
|29
|г.
CAR
|3
|—
|240
|шт.
|14607138069409
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|7
|кг.
P12
|4
|—
|7200
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|236
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 22.6 мм
Высота 63 мм
Ширина 63 мм
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