ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
ХИТ С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением со шторками, 16А, БЕЛЫЙ. Россия
Референс: RS16-231-B
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) двойная с заземлением и с шторками предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Сделано в России.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Тип крышки со шторками
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта двойная розетка
Область применения связь
Дополнительные характеристики
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Режим фиксации винтами
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
Тип монтажа утопленный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981715
|11.3
|7.65
|4.8
|см.
|88
|г.
P12
|4
|—
|1632
|шт.
|—
|120
|80
|105
|см.
|171
|кг.
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Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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