ХИТ С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) без заземления и без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 10 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.