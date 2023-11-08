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RS10-132-B
ХИТ С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RS10-132-B
RS10-132-B

ХИТ С/У РОЗЕТКА без заземления без шторок 10А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RS10-132-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (скрытой установки, цвет белый) без заземления и без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 10 А. - Розетка изготовлена из ABS-пластика, проста в установке, прочна и надежна в применении. - Оптимальное соотношение цены и качества. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 10 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Комплектация изделия закрывающая панель
Цветовой оттенок Белый
Область применения источник питания
Цветовой код RAL 9003
Сегмент рынка Жилищный сектор
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевое
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
[in] номинальный ток 10 А в 250 В Переменный ток
Монтаж устройства утопленный
Соединения – клеммы Винтовой зажим жесткий кабель
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070503334078.18.13.1 см. 54г.
CAR
3114шт.2460705033340140.424.228.8 см. 6.5кг.
P12
43420шт.12080101.4 см. 219кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37.5 мм
Высота 80.5 мм
Ширина 80.5 мм
Документы
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
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Техническая документация Розетки скрытой установки серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 239.45 kB
Розетки скрытой установки серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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