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RA16-238-B
ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия
RA16-238-B
RA16-238-B

ХИТ О/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок 16А, 250В, БЕЛЫЙ. Россия

Референс: RA16-238-B
Линейка Hit

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) ХИТ (открытой установки, цвет белый) двойная с заземлением без шторок предназначена для сетей до 250 В на ток до 16 А. - Двойная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Сделано в России.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Тип продукта розетка
Область применения связь
Цветовой оттенок Белый
Комплектация изделия механизм в сборе
Дополнительные характеристики
Тип покрытия глянцевое
Форма вилки, розетки, элемента управления прямой
[in] номинальный ток 16 А в 250 В Переменный ток
Соединения – клеммы винтовые зажимы
Монтаж устройства открытый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.469020101786810.36.24.4 см. 74г.
CAR
384шт.1469020101786540.424.228.8 см. 6.3кг.
P12
42520шт.12080101.4 см. 213кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки открытой установки серии Хит
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 260.1 kB
Розетки открытой установки серии Хит
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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