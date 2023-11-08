W59 РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, СОСНА
W59 РОЗЕТКА без заземления без шторок, 16А, механизм, СОСНА
Референс: RS16-153-7-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет сосна) розетки без заземления и защитных шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Тип крышки без шторок
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W59 W59
Цветовой оттенок сосна
Конфигурация выходных полюсов 2P
Дополнительные характеристики
Монтаж устройства утопленный
Режим фиксации Винтом
Тип покрытия окрашенный
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981791
|7.08
|7.08
|3.48
|см.
|68
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480981798
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|778
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606480981799
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.737
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|175
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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