W59 РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, механизм, БЕЛЫЙ

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет белый) розеткис заземлением без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.