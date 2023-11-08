W59 РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: RS16-154-6-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет чёрный бархат) розеткис заземлением без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 230 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Серия продукта W59
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Конфигурация выходных полюсов 2P + E
Серия W59
Тип продукта 1 розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип крышки без шторок
Режим фиксации винтом
Тип монтажа скрытый
Тип покрытия глянцевая
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Директива ec rohs Анализируется
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981883
|7.08
|7.08
|4
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480981880
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|839
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606480981881
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.859
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|186
|кг.
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Тип документа
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Формат PDF
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Формат PDF
Размер 21.8 MB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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