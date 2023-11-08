W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
Референс: RS16-254-18
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет белый) двойная без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К со шторками
Тип продукта 2-я розетка
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип покрытия глянцевая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип монтажа скрытый
Цветовой оттенок белый
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138066326
|11.8
|8.5
|4.54
|см.
|81
|г.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4607138066333
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|584
|г.
CAR
|3
|—
|36
|шт.
|14607138066330
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|6
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|132
|кг.
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Размер 374.45 kB
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
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