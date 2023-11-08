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RS16-254-18
W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ
RS16-254-18

W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, БЕЛЫЙ

Референс: RS16-254-18
Линейка W59

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет белый) двойная без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К со шторками
Тип продукта 2-я розетка
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип покрытия глянцевая
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип монтажа скрытый
Цветовой оттенок белый
Экологичность предложения
Директива ec rohs Соответствует
Профиль кругооборота N/A
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460713806632611.88.54.54 см. 81г.
BB1
26шт.460713806633323.219.58.9 см. 584г.
CAR
336шт.1460713806633040.424.228.8 см. 6кг.
P12
41080шт.12080101.4 см. 132кг.
Документы
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 374.45 kB
Розетки серии W59
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
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