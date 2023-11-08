W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет слоновая кость) двойная без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.