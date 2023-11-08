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RS16-254-28
W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
RS16-254-28

W59 РОЗЕТКА двойная без заземления со шторками, 16А, в сборе, СЛОНОВАЯ КОСТЬ

Референс: RS16-254-28
Линейка W59

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (в сборе, цвет слоновая кость) двойная без заземления со шторками подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Контакты розеток выполнены из латуни с высоким содержанием меди. - Шторки обеспечивают дополнительную безопасность в доме, где находятся дети. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Основные характеристики
Конфигурация выходных полюсов 2 х 2К со шторками
Тип продукта 2-я розетка
Серия продукта W59
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Тип покрытия глянцевая
Цветовой оттенок слоновая кость
Режим фиксации винтом
Тип монтажа скрытый
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Экологическая отчетнсть ENVPEP130201EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества дла сведения
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.460713806634011.88.54.54 см. 81г.
BB1
26шт.460713806635723.219.58.9 см. 584г.
CAR
336шт.1460713806635440.424.228.8 см. 6кг.
P12
41080шт.12080101.4 см. 132кг.
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
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