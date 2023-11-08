W59 РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
W59 РОЗЕТКА с заземлением без шторок, 16А, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ
Референс: RS16-154-5-86
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) W59 (цвет матовый хром) розеткис заземлением без шторок подходит для сетей 250 В, на ток 16 А. - Заземляющий контакт обеспечивает дополнительную защиту от удара электрическим током. При наличии заземления электрический потенциал уходит в землю, защищая человека. - Корпус изделия выполнен из высококачественного ABS-пластика.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 230 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Основные характеристики
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Серия W59 W59
Тип крышки без шторок
Цветовой оттенок хром
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Дополнительные характеристики
Режим фиксации Винтом
Монтаж устройства утопленный
Тип покрытия глянцевое
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606480981876
|7.08
|7.08
|4
|см.
|74
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606480981873
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|839
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|43606480981874
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.859
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|186
|кг.
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С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00697_20
Формат PDF
Размер 1.52 MB
Срок действия: 27/02/2020 - 26/02/2025
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