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RSI-152K5E-1-86
W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ
RSI-152K5E-1-86

W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, БЕЛЫЙ

Референс: RSI-152K5E-1-86
Линейка W59

W59 розетка компьютерная RJ45 категория 5E, механизм, белый. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная розетка - область применения: связь - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Способ подключения Разъем под прокол
Основные характеристики
Серия W59 W59
Область применения связь
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Тип разъема keystone
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Количество контактов 8
Категория 5e
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты IEEE1394c
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380601887.087.083.34 см. 63г.
BB1
210шт.460713806019523.219.58.9 см. 715г.
CAR
360шт.1460713806019240.424.228.8 см. 5.5кг.
P12
41800шт.12080101.4 см. 156кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 279.71 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии W59
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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