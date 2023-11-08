W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 РОЗЕТКА компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: RSI-152K5E-6-86
W59 розетка компьютерная RJ45 категория 5E, механизм, черный бархат. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная розетка - область применения: связь - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Черный
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Тип продукта компьютерная розетка
Область применения связь
Серия продукта W59
Категория 5e
Серия W59
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины оцинкованная сталь: монт. рама
Тип покрытия окрашенный
Тип разъема keystone
Количество контактов 8
Цветовой оттенок черный
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Стандарты IEEE1394c
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Экологичность предложения
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Экологическая отчетнсть ENVPEP060102EN
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138062441
|7.08
|7.08
|3.34
|см.
|63
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138062458
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|715
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14607138062455
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|163
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.1 кг
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 279.71 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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