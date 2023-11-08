W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, СЛОНОВАЯ КОСТЬ
Референс: RSI-152T-2-86
W59 розетка телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, слоновая кость. серия продукта: W59 - тип устройства или его аксессуаров: телефонная розетка - комплектация изделия: механизм - оттенок цвета: слоновая кость - тип покрытия: глянцевая - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: RJ11. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Бежевый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Цветовой оттенок слоновая кость
Комплектация изделия механизм
Тип соединителя RJ11
Режим фиксации лапками винтами
Тип покрытия глянцевое
Дополнительные характеристики
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Стандарты EN 41003:2008
Вес нетто 0.0833 кг
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138060645
|7.08
|7.08
|3.34
|см.
|60
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138060652
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|686
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14607138060659
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|150
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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Размер 62.72 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 279.71 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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