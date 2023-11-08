W59 розетка телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, сосна. серия продукта: W59 - тип устройства или его аксессуаров: телефонная розетка - комплектация изделия: механизм - оттенок цвета: сосна - тип покрытия: декорировано пленкой - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: RJ11. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..