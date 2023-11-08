W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, МАТОВЫЙ ХРОМ

W59 Розетка двойная компьютерная RJ45 категория 5E, механизм, матовый хром. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: 2-я компьютерная розетка - область применения: связь - комплектация изделия: механизм в сборе - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..