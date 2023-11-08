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RSI-251TK5E-4-86
W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, ШАМПАНЬ
RSI-251TK5E-4-86

W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, ШАМПАНЬ

Референс: RSI-251TK5E-4-86
Линейка W59

W59 Розетка двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, категория 5E, механизм, шампань. серия продукта: W59 - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная/телефонная розетка - комплектация изделия: механизм - оттенок цвета: золотой - тип покрытия: окрашенный - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: данные : RJ45 (keystone) Кат.5e U/UTP, телефон : RJ11. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Бежевый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Тип разъема данные: RJ45 (keystone) Кат.5e U/UTP телефон: RJ11
Цветовой оттенок золотой
Комплектация изделия механизм
Тип продукта компьютерная/телефонная розетка
Тип покрытия окрашенный
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Соединение – клеммы IDC Жесткий кабель
Вес нетто 0.0917 кг
Стандарты IEEE1394c
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380615817.087.083.34 см. 69г.
BB1
210шт.460713806159823.219.58.9 см. 783г.
CAR
320шт.1460713806159540.424.210.6 см. 2кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 176кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 279.71 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии W59
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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