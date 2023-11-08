W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: RTS-151-1-86
W59 TV антенный коннектор, механизм, белый. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Белый
Модель/исполнение Оконечная розетка
Не содержит (без) галогенов Нет
Основные характеристики
Серия W59 W59
Сегмент рынка Жилищный сектор Малые коммерческие предприятия
Тип продукта ТВ розетка
Цветовой оттенок Белый
Tv гнездо одиночная
Дополнительные характеристики
Режим фиксации винтами
Монтаж устройства утопленный
Состав устройства support ring
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138060102
|7.08
|7.08
|3.35
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138060119
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|685
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14607138060116
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5.8
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|150
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии W59Розетки телевизионные серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 241.81 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик