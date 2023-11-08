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RTS-151-7-86
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА
RTS-151-7-86

W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА

Референс: RTS-151-7-86
Линейка W59

W59 TV антенный коннектор, механизм, сосна. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная - оттенок цвета: сосна. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Прочее
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Тип продукта ТВ розетка
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок сосна
Tv гнездо одиночная
Дополнительные характеристики
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Тип покрытия блестящий
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Вес нетто 0.0967 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46071380627627.087.083.35 см. 58г.
BB1
210шт.460713806277923.219.58.9 см. 685г.
CAR
320шт.1460713806277640.424.210.6 см. 2.1кг.
P12
41800шт.12080110.4 см. 158кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии W59
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 241.81 kB
Розетки телевизионные серии W59
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
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