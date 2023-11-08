W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, СОСНА
Референс: RTS-151-7-86
W59 TV антенный коннектор, механизм, сосна. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная - оттенок цвета: сосна. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Прочее
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Тип продукта ТВ розетка
Комплектация изделия механизм с крепежной рамой и центральной платой
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Цветовой оттенок сосна
Tv гнездо одиночная
Дополнительные характеристики
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Тип покрытия блестящий
Tv коннектор вилка МЭК 9,52 мм
Вес нетто 0.0967 кг
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138062762
|7.08
|7.08
|3.35
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138062779
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|685
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14607138062776
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.1
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|158
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 241.81 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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