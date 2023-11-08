W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 TV АНТЕННА коннектор, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: RTS-151-6-86
W59 TV антенный коннектор, механизм, черный бархат. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: ТВ розетка - комплектация изделия: механизм с крепежной рамой и центральной платой - ТВ розетка: одиночная. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Черный
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Область применения media device support
Серия продукта W59
Тип продукта ТВ розетка
Серия W59
Tv гнездо одиночная
Дополнительные характеристики
Тип монтажа скрытый
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Состав устройства support ring
Режим фиксации винтами
Затухание в цепи 1 дБ TV сигнал5-862 МГц
Условия эксплуатации
Стандарты EMC 2004/108/EC
Здоровье и проблемы окружающей среды не содержащий галогенов
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs да
Не содержит ртути да
Регламент rohs китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Директива ec rohs Соответствует
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138062328
|7.08
|7.08
|3.35
|см.
|58
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138062335
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|685
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14607138062332
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.1
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|158
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0967 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 241.81 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00815_20
Формат PDF
Размер 200.25 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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