W59 РОЗЕТКА двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, кат.5Е, механизм, СОСНА
W59 Розетка двойная RJ11+RJ45, 160В, 1А, категория 5E, механизм, сосна. серия продукта: W59 - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная/телефонная розетка - комплектация изделия: механизм - оттенок цвета: сосна - тип покрытия: окрашенный - монтаж: винтами, лапками - тип разъема: данные : RJ45 (keystone) Кат.5e U/UTP, телефон : RJ11. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138062908
|7.08
|7.08
|3.34
|см.
|69
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138062915
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|783
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14607138062912
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|176
|кг.