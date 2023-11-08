W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
W59 РОЗЕТКА двойная компьютерная RJ45 кат.5Е, механизм, ЧЕРНЫЙ БАРХАТ
Референс: RSI-251KK5E-6-86
W59 Розетка двойная компьютерная RJ45 категория 5E, механизм, черный бархат. диапазон: W59 - тип устройства или его аксессуаров: 2-я компьютерная розетка - область применения: связь - комплектация изделия: механизм в сборе - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Черный
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Область применения связь
Серия W59 W59
Цветовой оттенок черный
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта 2-я компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Вес нетто 0.1 кг
Сегмент рынка Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): крышка механизма оцинкованная сталь: монт. рама
Тип разъема keystone
Монтаж устройства утопленный
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138062540
|7.08
|7.08
|3.34
|см.
|72
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138062557
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|812
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14607138062554
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|181
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 279.71 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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