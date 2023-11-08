W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, БЕЛЫЙ
W59 РОЗЕТКА телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, БЕЛЫЙ
Референс: RSI-152T-1-86
W59 розетка телефонная RJ11, 160В, 1А, механизм, белый. серия продукта: W59 - тип устройства или его аксессуаров: телефонная розетка - комплектация изделия: механизм - тип покрытия: глянцевая - монтаж: лапками, винтами - тип разъема: RJ11. Преимущества: Под стать характеру, Доступная цена, Современный дизайн, Безопасность монтажа и эксплуатации, Надежная установка в любые монтажные коробки, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Поставка изделий как без рамок – механизмы с лицевыми панелями, так и в сборе – готовое решение, Соответствие ГОСТ Р, Удобная упаковка.. применения: - Для недорогого ремонта, Для офисов класса В, Для гостиниц..
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Белый
Способ подключения Разъем под прокол
Направление выхода Прямолинейн.
Основные характеристики
Серия продукта W59
Тип продукта телефонная розетка
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): центре пластины оцинкованная сталь: монт. рама
Монтаж электропроводки Скрытый
Сегмент рынка рынок жилья малые коммерческие предприятия
Соединения – клеммы IDC жесткий кабель
Тип покрытия глянцевая
Условия эксплуатации
Стандарты EN 41003:2008
Степень защиты ip IP20
Экологичность предложения
Регламент reach Содержание особо опасных веществ не превышает пороговую величину
Не содержит ртути да
Экологическая отчетнсть ENVPEP060102EN
Статус устойчивого продукта Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607138060140
|7.08
|7.08
|3.34
|см.
|60
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|4607138060157
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|686
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14607138060154
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|5
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|150
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 33.5 мм
Высота 71 мм
Вес 0.0833 кг
Ширина 71 мм
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Тип документа
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Формат PDF
Размер 279.71 kB
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
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