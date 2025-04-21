OF контакт сигнализации положения для АВ Systeme9

Контакт сигнализации состояния контактной группы устройства (OF) S9. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока, блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) и выключателям нагрузки серии Systeme9, для реализации функции сигнализации положения («включено - отключено») этих аппаратов. Они устанавливаются защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Ширина устройства - 9мм. Дополнительные контакты монтируются на устройство после расцепителей, если таковые присутствуют. Максимальное количество дополнительных контактов для одного устройства - 3 штуки, если не установлены расцепители. Если расцепители установлены, то не более 2 штук.