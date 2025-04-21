OF контакт сигнализации положения для АВ Systeme9
Контакт сигнализации состояния контактной группы устройства (OF) S9. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока, блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) и выключателям нагрузки серии Systeme9, для реализации функции сигнализации положения («включено - отключено») этих аппаратов. Они устанавливаются защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Ширина устройства - 9мм. Дополнительные контакты монтируются на устройство после расцепителей, если таковые присутствуют. Максимальное количество дополнительных контактов для одного устройства - 3 штуки, если не установлены расцепители. Если расцепители установлены, то не более 2 штук.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409208458
|9.3
|2.7
|8.8
|см.
|0.043
|кг.
BB1
|2
|—
|14
|шт.
|4680409208533
|10.1
|29.1
|9.7
|см.
|0.684
|кг.
CAR
|3
|—
|140
|шт.
|24680409208452
|38.2
|27.8
|29
|см.
|7.418
|кг.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|—
|120
|80
|102
|см.
|190
|кг.