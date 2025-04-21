Продукты
S9A60001
OF контакт сигнализации положения для АВ Systeme9
S9A60001

OF контакт сигнализации положения для АВ Systeme9

Референс: S9A60001
Серия Systeme9

Контакт сигнализации состояния контактной группы устройства (OF) S9. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока, блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) и выключателям нагрузки серии Systeme9, для реализации функции сигнализации положения («включено - отключено») этих аппаратов. Они устанавливаются защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Ширина устройства - 9мм. Дополнительные контакты монтируются на устройство после расцепителей, если таковые присутствуют. Максимальное количество дополнительных контактов для одного устройства - 3 штуки, если не установлены расцепители. Если расцепители установлены, то не более 2 штук.

2 230.80  
Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Модульная ширина (кол-во модульных расстояний) 0.5
Глубина установочная 45
Макс. допустимое раб. напряжение Ue 230
Количество модулей (модульных расстояний) на одну DIN-рейку 0.5
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092084589.32.78.8 см. 0.043кг.
BB1
214шт.468040920853310.129.19.7 см. 0.684кг.
CAR
3140шт.2468040920845238.227.829 см. 7.418кг.
P12
43360шт.12080102 см. 190кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
3D модели
S9A OF
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 4.58 MB
S9A OF
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для вспомогательных контактов серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 220.06 kB
Руководство по эксплуатации для вспомогательных контактов серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
Назад Далее
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Совместимые продукты
S9F22110
 
Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 10A 1P 6kA 230В
S9F22116
 
Systeme9 Автоматический выключатель (АВ) C 16A 1P 6kA 230В
S9D56616
 
Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 16A 6kA 30мА Тип-A 230В
S9D51616
 
Systeme9 Авт. выкл. диф. тока (АВДТ) 1P+N C 16A 6kA 30мА Тип-AC 230В
S9R12225
 
Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 25A 2P 30мА Тип-AC 230В
S9R12240
 
Systeme9 Выключатель дифференциального тока (ВДТ) 40A 2P 30мА Тип-AC 230В
S9A60002
 
SD контакт сигнализации отключения для АВ Systeme9
S9A50004
 
MX Расцепитель независимый 100-415В AC Systeme9
Фильтры
Поиск
Корзина