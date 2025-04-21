SD контакт сигнализации отключения для АВ Systeme9
Контакт сигнализации аварийного отключения устройства (SD) S9. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции сигнализации срабатывания устройства по причине аварии («включено - аварийное срабатывание»). Ширина устройства - 9мм. Они устанавливаются защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Дополнительные контакты монтируются на устройство после расцепителей, если таковые присутствуют. Максимальное количество дополнительных контактов для одного устройства - 3 штуки, если не установлены расцепители. Если расцепители установлены, то не более 2 штук.
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409208465
|9.3
|2.5
|9
|см.
|0.046
|кг.
BB1
|2
|—
|14
|шт.
|4680409208540
|10.1
|29.2
|9.6
|см.
|0.699
|кг.
CAR
|3
|—
|140
|шт.
|24680409208469
|28.8
|40.1
|30.4
|см.
|7.485
|кг.
P12
|4
|—
|3360
|шт.
|—
|120
|80
|102
|см.
|191
|кг.