SD контакт сигнализации отключения для АВ Systeme9

Контакт сигнализации аварийного отключения устройства (SD) S9. Присоединяется к автоматическим выключателям, автоматическим дифференциальным выключателям, выключателям дифференциального тока и блокам дифференциального тока (монтаж на АВ) серии Systeme9, для реализации функции сигнализации срабатывания устройства по причине аварии («включено - аварийное срабатывание»). Ширина устройства - 9мм. Они устанавливаются защёлкиванием (без использования инструмента) слева от соответствующего аппарата. Дополнительные контакты монтируются на устройство после расцепителей, если таковые присутствуют. Максимальное количество дополнительных контактов для одного устройства - 3 штуки, если не установлены расцепители. Если расцепители установлены, то не более 2 штук.