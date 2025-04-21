Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 2P 100A 400В

Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 2-полюсный, номинальный ток 100 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.