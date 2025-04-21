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S9S40325
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 25A 400В
S9S40325

Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 3P 25A 400В

Референс: S9S40325
Серия Systeme9

Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 3-полюсный, номинальный ток 25 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.

3 268.20  
Спецификация
Технические характеристики
EC001545 Главный выключатель распределительного щита
Номинальная отключающая способность 4.2
Глубина установочная 45
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 3
Тип напряжения AC (перемен.)
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092102607.45.318.5 см. 0.244кг.
BB1
24шт.468040921066622118.1 см. 1.033кг.
CAR
336шт.1468040921026738.227.829 см. 9.8кг.
P12
4864шт.12080100 см. 247кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
3D модели
S9S 3P
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 10.95 MB
S9S 3P
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для выключателей нагрузки серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 274.08 kB
Руководство по эксплуатации для выключателей нагрузки серии Systeme9
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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