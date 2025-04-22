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S9S40492
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 125A 400В
S9S40492

Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 4P 125A 400В

Референс: S9S40492
Серия Systeme9

Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 4-полюсный, номинальный ток 125 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 400 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен клеммами с увеличенной до 50мм2 присоединительной способностью. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.

11 427  
Спецификация
Технические характеристики
EC001545 Главный выключатель распределительного щита
Номинальная отключающая способность 5
Глубина установочная 45
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 4
Тип напряжения AC (перемен.)
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040921043710.27.67.9 см. 0.336кг.
BB1
23шт.468040921083322118.1 см. 1.07кг.
CAR
327шт.1468040921043438.227.829 см. 10.4кг.
P12
4648шт.12080105 см. 261кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для выключателей нагрузки серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 274.08 kB
Руководство по эксплуатации для выключателей нагрузки серии Systeme9
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
Каталог
Выключатели нагрузки S9S (страницы каталога)
Дата документа: 30/04/2025
Формат PDF
Размер 1.93 MB
Выключатели нагрузки S9S (страницы каталога)
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