Продукты
SPA-GRCT10
ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 1000A
SPA-GRCT10

ВНЕШНИЙ ТТ В НЕЙТРАЛИ SGR 1000A

Референс: SPA-GRCT10
Линейка SystemePact ACB

Датчик тока для защиты от замыканий на землю типа SGR 1000A («возврат тока по заземлителю») применяется для измерения тока в проводнике защитного заземления PE. Датчик тока обеспечивает защиту от замыкания на землю как ниже, так и выше автоматического выключателя SystemePact ACB

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Прочее
Способ монтажа Монтажная пластина/плата
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.3630.826.2 см. 9.5кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Техническая документация Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Дата документа: 12/01/2024
Формат PDF
Размер 4.15 MB
Автоматические выключатели на токи 400–1600 А SystemePact ACB1
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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