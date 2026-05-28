ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 3P 6.0E, ВЫК, ВП РУЧНОЕ УПР.+ SDE2
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1000A 3P 6.0E, ВЫК, ВП РУЧНОЕ УПР.+ SDE2
Референс: SPA16N103DV5554WRU
Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|45
|37
|38
|см.
|36
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Дата документа: 28/05/2026
Формат PDF
Размер 37.68 MB
Каталог серии SystemePact ACB 400-6300A
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
Дата документа: 16/02/2026
Формат PDF
Размер 4.75 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ1
3D модели
ACB1_400-1600_3P_DO_VERT
Дата документа: 29/10/2025
Формат STP
Размер 26.3 MB
ACB1_400-1600_3P_DO_VERT
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