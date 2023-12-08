РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P ВЫКАТНОЙ
РАЗДЕЛИТЕЛИ ПОЛЮСОВ SYSTEMEPACT ACB1 3P ВЫКАТНОЙ
Референс: SPA-IB16D3P
Разделители полюсов для выкатного выключателей SystemePact ACB1 3P • Разделители полюсов представляют собой гибкие изолирующие перегородки, служащие для увеличения путей утечки и повышения уровня изоляции мест присоединения в электроустановках со сборными шинами. • Разделители полюсов входят в базовую комплектацию и устанавливаются для выключателей с передним и задним присоединением
Спецификация
Технические характеристики
EC002035 Плата фазового разделителя для автоматических выключателей
Модель/исполнение Прочее
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|23
|13.7
|0.6
|см.
|312
|г.
Документы
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Тип документа
Каталог Каталог серии SystemePact ACBКаталог серии SystemePact ACB
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Формат PDF
Размер 10.65 MB
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