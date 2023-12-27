ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 3P SLX ВЫК,ПП MCH+MX+XF AC230V
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 800A 3P SLX ВЫК,ПП MCH+MX+XF AC230V
Референс: SPA16N083DFNN53XRU
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409265724
|45
|37
|38
|см.
|36
|кг.
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Тип документа
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23
Формат PDF
Размер 363.29 kB
Срок действия: 27/12/2023 - 26/12/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.00396_23
Формат PDF
Размер 644.92 kB
Срок действия: 15/12/2023 - 14/12/2028
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.00396_23
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