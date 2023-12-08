РАСЦЕПИТЕЛЬ MN + ЗАМЕДЛИТЕЛЬ: ПО 230V AC
РАСЦЕПИТЕЛЬ MN + ЗАМЕДЛИТЕЛЬ: ПО 230V AC
Референс: SPA-MNR2A
Расцепитель минимального напряжения MN вызывает мгновенное отключение выключателя SystemePact ACB, когда его напряжение питания падает до значения, составляющего от 35% до 70% номинального напряжения. Если расцепитель не запитан, включение (ручное или электрическое) выключателя невозможно. Повторное включение выключателя возможно, когда напряжение питания расцепителя достигнет 85% номинального значения
Спецификация
Технические характеристики
EC001022 Расцепитель минимального напряжения
С задержкой Да
Подходит для выключателя-разъединителя Да
Подходит для реле перегрузки Нет
Тип подключения Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|13
|12
|10.1
|см.
|1.35
|кг.
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Тип документа
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