РАСЦЕПИТЕЛЬ MN + ЗАМЕДЛИТЕЛЬ: ПО 230V AC

Расцепитель минимального напряжения MN вызывает мгновенное отключение выключателя SystemePact ACB, когда его напряжение питания падает до значения, составляющего от 35% до 70% номинального напряжения. Если расцепитель не запитан, включение (ручное или электрическое) выключателя невозможно. Повторное включение выключателя возможно, когда напряжение питания расцепителя достигнет 85% номинального значения