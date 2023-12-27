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SPA16N123FHNN53XRU
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 3P SLX СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V

ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB16N 1250A 3P SLX СТАЦ,ГП MCH+MX+XF AC230V

Референс: SPA16N123FHNN53XRU
Серия SystemePact ACB
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.14680409266004453738 см. 20кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23
Формат PDF
Размер 363.29 kB
Срок действия: 27/12/2023 - 26/12/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23
С-ТР ТС-ЭМС, С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.00396_23
Формат PDF
Размер 644.92 kB
Срок действия: 15/12/2023 - 14/12/2028
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.00396_23
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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