КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 230V AC
КАТУШКА ВКЛЮЧЕНИЯ XF 230V AC
Референс: SPA-XF2A
После взвода включающей пружины автоматического выключателя SystemePact ACB катушка включения XF при наличии напряжения на нем производит включение автоматического выключателя
Спецификация
Технические характеристики
EC001023 Шунтовой расцепитель (для силового выключателя)
Подходит для выключателя-разъединителя Да
Подходит для реле перегрузки Нет
Тип подключения Винтовое соединение
Номин. напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц 220-240 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|8
|7.5
|6.5
|см.
|337.5
|г.
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Тип документа
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Формат PDF
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