ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0E ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
ВОЗДУШНЫЙ АВТ.ВЫКЛ.SYSTEMEPACT ACB40H 4000A 4P 6.0E ВЫК,ВП MCH+MX+XF AC230V
Референс: SPA40H404DVNN58ERU
Автоматический выключатель серии SystemePact ACB предназначен для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Аппарат применяется для рабочих включений и отключений, а также для защиты от сверхтоков и замыканий на землю.
Спецификация
Референсы на замену:
|Референс
|Количество
|Референс на замену
|Количество на замену
|Дата замены
|SPA40H404DVNN58E
|1
|SPA40H404DVNN58ERU
|1
|13.09.2024
Технические характеристики
EC000228 Силовой автоматический выключатель
Диапазон установки расцепителя перегрузки 1600-4000
Количество полюсов 4
Степень защиты (IP) IP30
Тип подключения силовой электрич. цепи Винтовое соединение
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|14680409188566
|65
|55
|50
|см.
|96
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 04/09/2024
Формат PDF
Размер 11.6 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация
Таблицы селективности SystemePact ACB
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
Таблицы селективности SystemePact ACB
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Дата документа: 06/02/2024
Формат PDF
Размер 7.12 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact АСВ2
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23_СЭЗЭМ
Формат PDF
Размер 363.29 kB
Срок действия: 27/12/2023 - 26/12/2028
ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.06665_23_СЭЗЭМ
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