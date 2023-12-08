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SPA-CI240
МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ДВУХ ACB2
SPA-CI240

МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВКА ТРОСАМИ ДЛЯ ДВУХ ACB2

Референс: SPA-CI240
Линейка SystemePact ACB

Гибкие тросы применяются для взаимоблокировки двух или трех выключателей SystemePact ACB, установленных друг над другом (вертикально) или бок о бок (горизонтально)

Спецификация
Технические характеристики
EC002498 Аксессуары для низковольтного оборудования
Тип компонента/запасной части Механическая блокировка
Способ монтажа Винт
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.608073.5 см. 13кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог серии SystemePact ACB
Дата документа: 08/12/2023
Формат PDF
Размер 10.65 MB
Каталог серии SystemePact ACB
Техническая документация SystemePact ACB 400-4000А
Дата документа: 11/12/2023
Формат PDF
Размер 59.85 kB
SystemePact ACB 400-4000А
Юридические документы О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
Дата документа: 18/11/2023
Формат PDF
Размер 595.8 kB
О предоставлении паспортов на продукцию Systeme Electric
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